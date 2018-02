Nações Unidas denunciam “matadouros de seres humanos”

Considerando que a França e o Reino Unido “cumprem um uso limitado do direito (de veto)”, Zeit Ra’ad Al Hussein apelou à República Popular da China, à Rússia e aos Estados Unidos a “pôr fim ao recurso pernicioso do veto”.

“Aqueles que utilizaram o veto para bloquear as acções em bloco - que poderiam reduzir o sofrimento extremo das populações inocentes -- são os que deveriam responder perante as vítimas”, afirmou.

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos do Homem denunciou hoje a existência de “matadouros de seres humanos” na Síria, República Democrática do Congo, Burundi, Iémen e Birmânia.

Por sua evz, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exigiu hoje que a resolução adoptada no sábado pelo Conselho de Segurança sobre as tréguas de 30 dias na Síria seja “aplicada imediatamente”.

“Eu espero que a resolução seja imediatamente aplicada (...) para que os serviços humanitários possam actuar de imediato”, disse António Guterres, em Genebra.

Pelo menos dez civis morreram hoje nos bombardeamentos de Damasco contra Ghouta Oriental, apesar das tréguas pedidas pelas Nações Unidos, indica o Observatório Sírio dos Direitos do Homem.

Entre as dez vítimas mortais encontram-se nove membros de uma mesma família, entre os quais três crianças.

Os ataques aéreos e de artilharia das forças do regime de Damasco contra Ghouta (arredores da capital da Síria) foram particularmente intensos durante as últimas horas, de acordo com as informações da organização não-governamental com sede em Londres.

Desde o início dos ataques de Damasco contra Ghouta Oriental, a 18 de Fevereiro, morreram 521 civis, segundo os números divulgados pelo observatório.