Morreu dirigente histórico da UNITA Jaka Jamba

O deputado e dirigente histórico da UNITA Almerindo Jaka Jamba, um dos últimos negociadores angolanos vivos do Acordo de Alvor, que antecedeu a independência de Angola, morreu hoje, em Luanda, aos 69 anos, vítima de acidente vascular cerebral.

A informação foi confirmada à agência Lusa pelo porta-voz da União Nacional para a Independência de Angola (UNITA), Alcides Sakala, que destacou a “perda irreparável” para o partido, o maior da oposição angolana.

“Foi alguém com uma visão muito bem elaborada sobre a reconciliação nacional e, por excelência, um homem de diálogo, que procurava constantemente os consensos. É uma perda irreparável para o partido e para o país”, afirmou à Lusa Alcides Sakala.

Formado em Filosofia pela Universidade clássica de Lisboa, em Portugal, foi professor na Escola Técnica do Seixal e no Liceu Nacional de Oeiras. Militante activo da UNITA em Lisboa, em 1972 deixou a capital portuguesa e partiu para a Suíça.

Em 1975 integrou, pela UNITA, a equipa que negociou, no Algarve, os Acordos de Alvor com o Governo português, de partilha do poder em Angola após a independência, tendo integrado nesse mesmo ano o Governo de transição, como secretário de Estado da Informação.

Actualmente era deputado na Assembleia Nacional e professor universitário em Luanda, depois de ter sido vice-presidente do parlamento, entre 1997 e 2005, e embaixador delegado permanente de Angola junto da UNESCO, entre 2005 e 2008.