Michelle Bolsonaro a primeira-dama brasileira discreta e muito crente

Michelle Bolsonaro, a futura primeira-dama do Brasil, é discreta, muito religiosa e tem permanecido na sombra do marido Jair Bolsonaro, mas a eleição para a Presidência da República vai obrigá-la a uma maior exposição.

A brasileira Michelle de Paula Firmo Reinaldo, de 36 anos, e Jair Bolsonaro, 27 anos mais velho, conheceram-se em 2007 no parlamento, onde ele era deputado e ela trabalhava como secretária, de acordo com um perfil divulgado hoje pela France Presse.

Rapidamente começaram uma relação amorosa e Jair Bolsonaro propôs a Michele que trabalhasse com ele. A proposta terminou com um casamento em 2013.

Jair Bolsonaro, casado e divorciado duas vezes, tem quatro filhos. O casal tem uma filha em comum, Laura de oito anos.

Michele Bolsonaro elogiou o marido no domingo após a vitória na segunda volta das Presidências.

Jair Bolsonaro “é humano, preocupa-se com as pessoas, é uma pessoa maravilhosa, que partilha a sua vida”, disse Michele num vídeo divulgado por um filho do Presidente eleito.

Bolsonaro é católico, mas isso não o impede de acompanhar a esposa de vez em quando até à igreja batista onde esta vai aos domingos.

Após a vitória de Jair Bolsonaro, o casal terá que deixar sua residência no Rio de Janeiro para se instalar novamente em Brasília, mas desta vez com outras funções, ainda mais importantes.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).

Numa declaração à porta de sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ainda no domingo, o Presidente eleito prometeu que o seu Governo “será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade”.

“Este é um país de todo nós, brasileiros natos ou de coração, de diversas opiniões, cores e orientações”, disse Jair Bolsonaro.