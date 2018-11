Mais de uma dezena de mortos em operação policial contra grupo criminoso na Venezuela

Doze alegados criminosos e dois oficiais do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária) morreram hoje durante uma operação policial no estado venezuelano de Carabobo, no centro-norte do país.

Segundo o diretor do CICPC, Douglas Rico, a operação policial ocorreu em La Guaricham e visou desarticular um grupo criminoso que tinha desalojado “mais de 200 famílias que faziam vida” nesta zona daquele estado.

Os suspeitos estariam envolvidos em roubos de viaturas, sequestros e homicídios, tendo sido confiscadas duas espingardas, seis pistolas, quatro revólveres, duas granadas fragmentárias, uma bomba de gás lacrimogéneo e um rádio transmissor, informou o CICPC.

Durante a operação das forças de segurança, os oficiais deslocaram-se a uma casa onde foram recebidos por um homem de 80 anos que disse não haver ninguém na habitação.

No entanto, ao efetuar uma rusga, os elementos foram surpreendidos por um homem que disparou contra os oficiais, provocando a morte de um inspetor e de um detetive.

Na Venezuela são frequentes as queixas da população sobre a insegurança no país, tema que ocupa diariamente várias páginas dos jornais.

Segundo a organização não governamental Observatório Venezuelano de Violência, em 2017 foram assassinadas 26.616 pessoas na Venezuela, o que corresponde a 89 mortes violentas por cada 100.000 habitantes e faz com que o país seja considerado como um dos mais violentos do mundo.