Japão doou 250 mil dólares para construir escola para refugiados da República Democrática do Congo

O Governo do Japão doou 250 mil dólares (203 mil euros) para ajudar na construção de infraestruturas escolares no assentamento do Lóvua, província angolana da Lunda Norte, que acolhe refugiados da República Democrática do Congo (RDCongo).

Um comunicado do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) refere que esta doação se junta aos apoios prestados por Angola, o ACNUR e demais parceiros às famílias refugiadas, que encontraram “paz, segurança e estabilidade” em território angolano, desde março de 2017.

Mais de 30.000 refugiados foram forçados a abandonar as suas áreas de origem no Kasai, devido aos violentos conflitos que assolaram a toda a região.

Esta doação vai permitir a construção de uma escola para que as crianças e a comunidade local possa “finalmente estudar lado a lado, promovendo assim, a coesão social entre as duas comunidades, bem como o desenvolvimento daquela província”.

A nota salienta que o ACNUR, as agências das Nações Unidas em Angola e parceiros vão lançar, em breve, um apelo de financiamento interagências, semelhante ao publicado em junho de 2017, com o objetivo de angariar fundos para continuar a apoiar a resposta do Governo aos refugiados no território angolano.