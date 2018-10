Haddad votou em São Paulo e Bolsonaro no Rio

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência brasileira, Fernando Haddad, votou hoje às 10h15 (horário local/13h15 em Lisboa) nas presidenciais brasileiras, numa escola na região sul de São Paulo.

De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, Fernando Haddad exerceu o direito ao voto na escola Brazilian International Scholl, na região sul de São Paulo. Haddad disse aos jornalistas que “vai lutar até ao último minuto”.

Instantes antes, segundo o diário brasileiro, a polícia militar (PM) precisou actuar num início de confusão à porta da escola entre apoiantes dos candidatos a Presidente, Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, e os de Haddad.

Bolsonaro, por sua vez, votou hoje às 9h17 (horário local/12h17 em Lisboa) na escola municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Deodoro, na região oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o portal de notícias G1, as medidas de segurança no local foram reforçadas com barreiras e uma maior presença da polícia do exército. As polícias militar e federal também trabalharam na operação de segurança do candidato do PSL.

Uma hora antes do início da votação, o local foi objecto de uma inspecção para prevenir bombas ou outros explosivos, em que foram usados vários equipamentos e cães pisteiros.

Além disso, os eleitores que votam na escola Rosa da Fonseca tiveram de passar por uma barreira para serem revistados por oficiais das Forças Armadas.

Na segunda volta das presidenciais brasileiras, disputam o Palácio do Planalto Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (extrema-direita), e Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT/esquerda).

Além da corrida presidencial, milhares de eleitores brasileiros vão escolher hoje 14 governadores.

Haverá uma segunda volta para a eleição de governador nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minais Gerais, Rio Grande do Sul, Rondónia, Roraima, Sergipe, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Sergipe.

As assembleias de voto abriram às 8 horas locais e têm o encerramento previsto para as 17 horas de cada fuso horário brasileiro. As últimas urnas electrónicas a fechar serão no estado do Acre, 22 horas em Lisboa, junto à fronteira com o Peru.

O sistema de voto brasileiro é feito através de urnas electrónicas e, caso enfrentem um problema técnico, serão trocadas por outra do mesmo tipo ou pelo sistema tradicional de voto de boletim em urna.

Esta é já considerada uma das eleições mais atípicas das últimas décadas, tendo sido marcada por várias polémicas e por uma forte polarização política entre a extrema-direita e a esquerda.

Cerca de 40 mil brasileiros estão habilitados a votar em Portugal, nomeadamente nas cidades de Lisboa, Porto e Faro.