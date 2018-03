EasyJet assina acordo com Airbus para utilizar plataforma Skywise

A Airbus assinou um acordo de cinco anos com a easyJet para fornecer serviços de Manutenção Preditiva para toda a frota da companhia, que inclui quase 300 aviões. A tecnologia baseia-se na plataforma de dados Skywise da Airbus, que permitirá aos engenheiros da easyJet intervir cedo e substituir peças antes da falha do componente, evitando assim que os passageiros sofram atrasos e cancelamentos.

Johan Lundgren, CEO da easyJet, comentou que a easyJet “está a liderar a indústria no uso de dados e inteligência artificial para melhorar a eficiência, bem como outras partes da empresa, onde o seu uso pode reduzir custos, melhorar a satisfação do cliente e aumentar as receitas. O nosso investimento na plataforma Skywise pode realmente fazer uma diferença tangível para milhares de passageiros ao aproveitar o poder do Big Data para reduzir atrasos. Isso transformará a maneira como mantemos e operamos os nossos aviões com o objetivo de acabar com os atrasos devido a falhas técnicas”.

Tom Enders, diretor executivo da Airbus, adiantou que a fase de teste da plataforma Skywise com a easyJet “decorreu ao longo dos últimos três anos e foi tremendamente bem-sucedida, demonstrando ganhos significativos no desempenho operacional por meio da manutenção preditiva. Estamos muito satisfeitos em consolidar ainda mais a nossa colaboração, estendendo esta tecnologia de rastreio para toda a frota da Família A320 da easyJet”.

A nova tecnologia baseia-se em testes intensivos da plataforma Skywise, permitindo à easyJet remover componentes antes que ocorram falhas, fazendo com que mais voos operem dentro do prazo. A Skywise agora pode analisar dados de outros componentes nos aviões da easyJet graças à instalação das operações de voo recém-lançadas pela Airbus e do trocador de manutenção FOMAX - que recolhe 60 vezes mais dados que os sistemas existentes. O novo equipamento será instalado na frota da easyJet até ao verão de 2019.