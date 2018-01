Colisão entre autocarro e ligeiro em Praga faz três mortos e dezenas de feridos

Pelo menos três pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas na colisão de um autocarro e um ligeiro, hoje à tarde em Horomerice, um subúrbio da capital da República Checa, Praga.

“A colisão fez três mortos, a condutora de uma viatura [ligeira] e duas pessoas no autocarro”, havendo ainda vários passageiros feridos no interior do autocarro, disse uma porta-voz policial, Monika Schindlova, citada pela agência France Presse.

O acidente ocorreu cerca das 16:00 locais (15:00 em Lisboa) em Horomerice, um subúrbio a noroeste de Praga.