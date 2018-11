Camiões desaparecem no México com cerca de 80 migrantes que seguiam para os EUA

Dois camiões desapareceram no México com cerca de 80 migrantes que seguiam em direção aos Estados Unidos, informou hoje um relatório da Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH) do país.

“Estão desaparecidos dois camiões, emitimos medidas de precaução para que as pessoas sejam encontradas e a sua integridade seja mantida”, disse o enviado especial da CNDH, Edgar Corzo, numa conferência de imprensa.

Edgar Corzo informou que uma pessoa já tinha denunciado a situação do desaparecimento das 80 pessoas a 19 de outubro.

O enviado especial da CNDH indicou que o desaparecimento dos migrantes pode ter acontecido no município de Isla, no estado de Veracruz, e realçou que já haviam alertado os migrantes e as autoridades de que “o percurso era relativamente complicado em termos de segurança” e implicava riscos face ao crime organizado.

Sobre o trabalho que o Governo mexicano e as autoridades estão a fazer perante esta emergência, Corzo afirmou que o México tem-se focado mais na contenção do fenómeno das caravanas migrantes que seguem em direção aos Estados Unidos do que ao nível da assistência humanitária.