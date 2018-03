Brexit PM Theresa May em digressão pelo Reino Unido para marcar um ano antes da saída

A primeira-ministra britânica parte hoje para uma digressão pelas quatro nações do Reino Unido para promover os benefícios do Brexit a nível nacional, um ano exatamente antes da saída oficial da União Europeia.

A visita de Theresa May a localidades na Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra pretende escutar as preocupações da população e persuadir os britânicos de que todas as regiões do país vão ser igualmente favorecidas.

A viagem inclui encontros com trabalhadores e famílias, quem a chefe do governo quer convencer de que a estratégia do governo para o Brexit vai fazer crescer a economia e criar empregos.

Esta iniciativa acontece numa altura em que as administrações da Escócia e do País de Gales estão em conflito com Downing Street porque querem receber competências que vão deixar de estar em Bruxelas.

Por outro lado, a Irlanda do Norte e a fronteira com a República da Irlanda continuam a ser um dos principais problemas nas negociações do Brexit, num contexto de impasse político do governo autónomo norte-irlandês, por formar há mais de um ano.

A digressão da primeira-ministra será seguida nas próximas semanas por deslocações de outros seis ministros, incluindo o ministro do Ambiente, Michael Gove, que visitará agricultores e pescadores, estes furiosos com os compromissos feitos pelo governo para o período de implementação.

O ministro das Finanças, Philip Hammond, vai percorrer Leeds, Edimburgo, Bristol e Londres, o ministro dos Transportes, Chris Grayling, vai encontrar-se com elementos das indústrias da aviação e marítima, o ministro da Economia, Greg Clark, vai estar com operários, o ministro da Justiça, David Gauke, vai visitar instituições judiciárias, e o ministro da Cultura, Matt Hancock, vai visitar empresas tecnológicas.

O Reino Unido vai deixar a União Europeia em 29 de março de 2019, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída, e quase três anos após o referendo de 23 de junho de 2016 que viu os 52% dos britânicos votarem a favor do Brexit.

Depois de, em dezembro, ter sido aprovado um documento de entendimento sobre os termos da saída, este mês foram aprovadas as linhas para um período de implementação que vai prolongar-se até ao final de 2020.

Bruxelas e Londres têm agora até ao final do ano para traduzirem estes acordos em textos jurídicos e assimilá-los nas respetivas legislações, ao mesmo tempo que negoceiam um futuro acordo comercial.