Angela Merkel confirma quatro rostos novos no governo incluindo Jens Spahn

A chanceler alemã confirmou que incluirá no próximo governo quatro rostos novos, entre os quais um dos seus rivais internos na União Democrata Cristã (CDU), Jens Spahn, da ala mais à direita e crítico da sua liderança.

Angela Merkel anunciou ontem a lista dos escolhidos para integrarem o próximo governo da Alemanha, após uma reunião da direção da CDU e esperando que na segunda-feira os delegados do partido aprovem o pacto de governo no congresso, que decorrerá em Berlim.

A notícia de que Merkel iria incluir no governo quatro rostos novos, incluindo Jens Spahn, tinha sido avançada hoje pelo jornal alemão Bild.

O diário referia que Spahn assumirá o Ministério da Saúde, um dos seis que o partido de Merkel terá a seu cargo no governo de coligação com o Partido Social-Democrata (SPD).

Isso mesmo foi confirmado pela chanceler alemã.

Os ministros da CDU que se mantêm no próximo governo são a titular da pasta da Defesa, Ursula von der Leyen, e o até agora ministro dos Negócios Estrangeiros, Peter Altmaier, homem de confiança de Merkel, que assumirá a pasta da Economia.

Os outros três rostos novos designados pela CDU para o governo, além de Spahn, serão a vice-presidente do partido, Julia Klöckner, que fica com a pasta da Agricultura, Helge Braun, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e Anja Karliczek, na Educação e Investigação.

Chegar a esta composição “nao foi fácil”, admitiu a chefe do partido e chanceler alemã, que mencionou as “dolorosas renúncias” de antigos colaboradores, entre os quais o titular da pasta do Interior, Thomas Maizière.

Na segunda-feira realiza-se um congresso extraordinário da CDU, no qual os delegados votarão o pacto de governo alcançado com o SPD.