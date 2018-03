8.º vídeo da série ‘Clip’arte’ fala da escultura em bronze ‘O mensageiro’, de Ricardo Veloza

O oitavo vídeo da série ‘Clip’arte’ fala-nos da escultura em bronze ‘O mensageiro’, de Ricardo Veloza, incrustada à porta da loja dos CTT do edifício 2000, na Avenida Calouste Gulbenkian, no Funchal, desde 1984. Produzido pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia / Direcção Regional de Educação e com o patrocínio exclusivo do Grupo Sousa, este vídeo tem argumento de Lisete Rodrigues e conta com a especial participação de Teresa Brazão e do próprio autor.

“O conhecimento anatómico manifesta-se de forma exímia na escultura equestre ‘O Mensageiro’, na Avenida Calouste Gulbenkian. Teresa Brazão exalta essas qualidades no escultor, embora o trabalho possa passar despercebido porque, ainda que visível, é engolido pelas proporções do edifício onde se encontra encrustado.”