XVII Exposição Regional do Limão já abriu

Deu-se há instantes a abertura da XVII Exposição Regional do Limão, na freguesia da Ilha, em Santana, presidida pelo director regional da Agricultura, Paulo Santos, que salientou que este e outros certames servem para mostrar o trabalho que os agricultores desenvolvem ao longo do ano.

Seguiu-se a palestra ‘Semear Saúde, Colher Sorrisos’, com a oradora Ana Ghira, e ‘Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura’, por intermédio de Alexandre Tavares, ambas com casa cheia. Simultaneamente decorreu o programa ‘Limão Dourado’ em directo pela rádio Santana. É de salientar que esta mostra conta com muita animação, gastronomia de arraial e presença de stands institucionais, empresários e agricultores.