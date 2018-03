Veleiro francês em apuros junto ao Porto Santo

O capitão do Porto do Porto Santo e comandante local da Polícia Marítima, em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), coordenou durante a tarde de hoje uma operação de assistência a um veleiro francês, a cerca de 1 milha e meia a Sul do porto da Ilha Dourada, isto porque os dois tripulantes aperceberam-se da necessidade de assistência por se encontrarem sem força de propulsão à vela e, não menos importante, devido às condições do mar e vento que se verificavam na altura.

O alerta foi dado pelas 14h22, tendo sido activada de imediato a embarcação salva-vidas ‘AMN-10-SG BARRACUDA’ e a embarcação de pilotos ‘Comandante Veleiro de Andrade’.

A embarcação foi então rebocada até ao porto do Porto Santo, sendo que os dois tripulantes encontravam-se bem de saúde, sem necessidade de qualquer auxílio médico.