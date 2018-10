Veja as propostas que temos para sua véspera de feriado

Festa da Castanha no Curral das Freiras

O Curral das Freira é o palco da ‘XXXV edição da Festa da Castanha,’ que inicia esta quarta-feira e prolonga-se até quinta-feira, desta semana. A Festa da castanha junta animação e gastronomia, com artistas musicais, desfiles e ainda diversos produtos típicos de castanha.

Halloween Party na Venda Velha

Festa de Halloween, esta quarta-feira à noite, na Venda Velha (Rua de Santa Maria, Funchal) com o DJ Nélio Fabrício.

Halloween Vespas Club

As Vespas Club, na noite de Halloween, estarão com as três portas abertas, com diferentes djs convidados e estilos de música electrónica.

No Clube Vespas, DJ Oxy e o alemão, Deniz Bul, no Jam, Ricardo Campos e Maurilio Freitas e no Marginal, Migs e Nelson Caires.

Workshop de Orquídeas

A FNAC Madeira prepara, esta quarta-feira, um especial Halloween, evento onde Pedro Spínola irá falar sobre as orquídeas Dracula, Bulbophyilum e Coryanthes. Serão ainda apresentadas dicas de cultivo e de tratamento destas espécies.

Assista ao ‘Pearls Of Classics And Opera’

O teatro Baltazar Dias recebe, esta quarta-feira, pelas 18 horas, o espectáculo ‘Pérolas da Música Clássica e Ópera’.

O bilhete tem um custo de 10 euros. Confira o programa do espectáculo aqui.

Entrega do Prémio Infante D. Henrique

Esta quarta-feira, no Salão Nobre dos Paços do concelho do Funchal, pelas 10 horas, entrega das medalhas aos cerca de cem jovens que realizaram com sucesso o Prémio Infante D. Henrique no ano de 2018. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo e o Dom Duarte Pio, Duque de Bragança, estarão presentes na ocasião.

Apresentação do concurso escolar ‘#aminhavoznaUE’

Acontece no auditório do Museu da Electricidade - Casa da Luz, pelas 15 horas, desta quarta-feira, a apresentação oficial do Concurso Escolar ‘#aminhavoznaUE’, uma iniciativa promovida pelo Centro de Informação Europe Direct Madeira em parceria com a Deputada ao Parlamento Europeu, Cláudia Monteiro de Aguiar e a Secretaria Regional de Educação, no âmbito da realização das Eleições Europeias para o Parlamento Europeu (PE), em 2019.

O concurso, que conta com a participação de 13 equipas, destina-se aos estudantes do 12º ano de escolaridade dos estabelecimentos de ensino da Região e visa acima de tudo, informar e capacitar os jovens, promovendo o debate e a partilha de ideias, com vista à participação nas eleições europeias que terão lugar em maio de 2019.

O evento conta com a presença da deputada ao Parlamento Europeu, Cláudia Monteiro de Aguiar, do chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, Pedro Valente e do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

Plenário do Governo Regional

O Governo Regional reúne-se, esta quarta-feira, em plenário, a partir das 15 horas, na Quinta Vigia, sob a presidência do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Reunião semanal da CMF

Esta quarta-feira, pelas 17h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, decorre a Reunião de Câmara semanal da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Evento ‘Cidade do Empreendedor’

Integrada no projecto ‘Clube dos Empreendedores’ a ‘Cidade do Empreendedor’ é um evento que compreende várias iniciativas centralizadas na organização de uma feira internacional, com o objectivo de informar, apoiar, promover e potenciar ideias, negócios, qualidades e características dos jovens da Madeira em todos os sectores da actividade económica, potenciando a promoção de casos de sucesso, de oportunidades de investimento e da criação de emprego e de empresas na Madeira.

O evento inicia, esta quarta-feira, pelas 18 horas, no Madeira Tecnopolo e conta com a presença vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado. A entrada no ‘Cidade do Empreendedor’ é gratuita e prolonga-se até domingo.

Reunião da ‘5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais’

A reunião da ‘5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais’, terá lugar, esta quarta-feira, pelas 9h30 com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Primeira apreciação do Projecto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do PCP, intitulado “Complemento de pensão na Região Autónoma da Madeira”;

2. Primeira apreciação do Projecto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do PCP, intitulado “Garantia de que nenhuma criança fica privada de médico de família na Região Autónoma da Madeira”;

3. Primeira apreciação do Projecto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do PTP, intitulado “Criação de um acréscimo regional de pensão”;

4. Primeira apreciação do Projecto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do BE, intitulado “Atribui um complemento regional de pensão a todos os beneficiários que aufiram rendimentos mensais totais iguais ou inferiores ao valor do salário mínimo nacional em vigor na Região Autónoma da Madeira”;

5. Primeira apreciação do Projecto de Resolução, da autoria do PCP, intitulado “Criação do plano regional para as demências na Região Autónoma da Madeira”;

6. Primeira apreciação do Projecto de Resolução, da autoria do PCP, intitulado “Pelo direito ao acesso ao passe social sénior e passe social pensionista”;

7. Primeira apreciação do Projecto de Resolução, da autoria do JPP, que “Recomenda ao Governo Regional da Madeira que cumpra o artigo 27.º do Decreto Legislativo Regional n.º 3/2016/M, de 28 de janeiro, nomeadamente, no que concerne à publicação, por portaria, dos tempos máximos de resposta garantidos para todo o tipo de prestações sem carácter de urgência do Serviço Regional de Saúde”;

8. Análise e votação do requerimento de Audição Parlamentar, da autoria do PSD, intitulado “A ADSE e o tratamento dos seus beneficiários na Região Autónoma da Madeira”;

9. Discussão na especialidade do Projecto de Proposta de Lei à Assembleia da República, da autoria do PSD, intitulado “Alteração ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro”;

10. Redacção Final do Decreto intitulado “Estatuto social do bombeiro da Região Autónoma da Madeira”.

Workshop de ‘Deteção de Gases’

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa, esta quarta-feira, pelas 9 horas, na sessão de abertura do workshop sobre ‘Detecção de Gases’, no auditório do serviço regional de Protecção Civiil, IP- RAM.

Taça da Liga: Feirense - Marítimo

Os verde-rubros viajam até Santa Maria da Feira para enfrentar o Feirense, no segundo jogo a contar para a Taça da Liga.

O jogo disputa-se no Estádio Marcolino de Castro, pelas 16 horas.

Recorde-se que o Marítimo perdeu o primeiro jogo frente ao Sporting, ocupando o quarto e último lugar do Grupo D, sendo que apenas uma equipa avança para a ‘Final Four’.

Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz recebem equipamento

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, esta quarta-feira, pelas 18 horas, irá proceder à entrega de equipamentos de protecção individual aos bombeiros de São Vicente e Porto Moniz. Estes equipamentos, máscaras de evacuação para incêndios florestais e “fire shelters” (abrigo contra incêndios), tecnologia que visa salvaguardar a vida dos operacionais.