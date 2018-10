Terceiro trimestre de 2018 regista quebra na comercialização do Vinho generoso ‘Madeira’

A comercialização de vinho generoso ‘Madeira’ caiu no terceiro trimestre de 2018 em quantidade e valor, em termos homólogos.

Segundo nota da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), os dados são provenientes do IVBAM, I.P. e mostram que a comercialização de vinho generoso ‘Madeira’ rondou os 645 mil litros no 3.º trimestre de 2018, o que se traduziu em receitas de primeira venda de 4,1 milhões de euros. Comparativamente ao período homólogo registaram-se decréscimos de 13,0% na quantidade e de 10,9% no valor.

Foram registadas diminuições em todos os mercados, com os mercados extracomunitário (-28,3%), nacional (-19,0%) e comunitário (-6,1%) a contribuírem em conjunto para a quebra verificada nas quantidades no 3.º trimestre de 2018. Quanto ao valor de primeira venda, resulta igualmente dos decréscimos observados nos mercados comunitário, extracomunitário e nacional, cujas quebras foram de 14,1%, 8,4% e de 7,0%, respectivamente.

Analisando a informação de Janeiro a Setembro de 2018, a DREM constata aumentos homólogos, quer na quantidade comercializada (+6,0%), quer em valor (+3,3%). Estes incrementos foram sustentados pelos acréscimos nos mercados comunitário (+9,8% nas quantidades e +0,8% em valor) e extracomunitário (+5,7% nas quantidades e +10,7% em valor), que compensaram as reduções verificadas no mercado nacional (-5,2% nas quantidades e -1,6% em valor).

Nos primeiros nove meses do ano, e por comparação com o mesmo período de 2017, A DREM realçar o crescimento nas vendas para o mercado dinamarquês (+31,7% nas quantidades e +32,6% em valor) e francês (+26,8% nas quantidades e +31,4% em valor), sendo que, em sentido contrário, verificou-se uma quebra nas vendas para o mercado alemão (-22,0% em quantidade e -28,3% em valor).

Com a evolução registada no acumulado do ano, o mercado francês acentuou a sua posição como principal mercado de destino do Vinho Madeira, concentrando 34,5% do total da quantidades vendida entre janeiro e setembro deste ano.