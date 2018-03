Tempo deixa ‘Jet Strean 32’ da Sevenair voltar às viagens inter-ilhas

Eram 17h desta tarde de sexta-feira, quando o pequeno avião da Sevenair levantou voo do Porto Santo, com 11 passageiros para ilha da Madeira.

Também para o avião da Sevenair (Jet Strean 32), que faz as viagens inter-ilhas, a “vida” não tem sido fácil, nestes dias e tudo por causa do mau tempo que tem assolado a Região.

Em condições normais o pequeno avião da Sevenair devia já ter feito duas viagens, uma às 08h com destino à Madeira e regressado ao Porto Santo ás 10h. Porém, as condições atmosféricas desta manha não deixaram, o referido aparelho realizar as viagens.

Com o desenrolar do dia, as condições do tempo já estão bem melhores, nomeadamente no aeroporto da Madeira. Assim sendo o Jet Strean 32 da companhia área que liga as duas ilhas, voltou, a realizar viagens às 17h, levando 11 passageiros.