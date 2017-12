Temperatura mínima desce na Madeira no dia de festa

Períodos de céu muito nublado. Vento fraco (inferior a 15 km/h) e pequena descida da temperatura mínima. Estas são as três nuances da previsão do tempo para o dia de Natal na Madeira

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no Funchal haverá períodos de céu muito nublado, com vento fraco (inferior a 15 km/h).

Na primeira oitava da festa, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, aumentando de nebulosidade nas vertentes norte para o final do dia e com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca.

O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante oeste, tornando-se gradualmente do quadrante norte.

Previsão de chuva forte para seis distritos do continente

No continente, no dia de Natal, cinco distritos do litoral norte de Portugal e Faro vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte, que poderá tornar-se em aguaceiros De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro estão sob aviso amarelo entre as 13:00 e as 18:00 de dia 25 de dezembro, devido à chuva por vezes forte, que poderá passar a aguaceiros.

O distrito de Faro encontra-se desde as 15:00 de hoje e até às 24:00 sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, que localmente podem ser fortes, acompanhados de trovoada.

Nas previsões mais recentes para o dia da consoada, o IPMA regista precipitação no Sul do país e neblina ou nevoeiro matinal, precisando que os períodos de chuva fraca ou chuvisco no Algarve se irão estender a toda a região a partir do início da tarde. A temperatura mínima deverá subir.

Para segunda-feira, dia de Natal, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, períodos de chuva passando a aguaceiros, que deverão aumentar de intensidade e frequência a partir do final da tarde, especialmente no litoral Norte e Centro.