Joana Santos Silva, coordenadora de vários programas na Universidade Católica de Lisboa em áreas digitais, mas também em gestão, marketing e saúde, é a primeira oradora do programa da tarde da segunda edição da ‘Conferência Inovação e Futuro’, dedicada à temática da ‘Revolução Digital’.

Começou a apresentação falando numa perspectiva mais lata de como é que o digital e a tecnologia estão a impactar a sociedade e os diferentes sectores de actividade

Depois abordou, de forma mais específica a tecnologia na área da saúde e inclusivamente a nível do próprio indivíduo, ou seja, o impacto que a tecnologia tem na possibilidade de podermos viver mais tempo, com mais saúde e com mais qualidade de vida.

A tecnologia ao serviço da humanidade foi, de resto, o enfoque da intervenção. Fez uma reflexão mais positiva daquilo que é a tecnologia ao serviço da humanidade e em particular, na vida de todos nós enquanto sociedade, pelas novas possibilidades de podermos viver mais, viver melhor e com mais felicidade.

Adepta da tecnologia, tem por isso uma visão “mais optimista” das ferramentas tecnológicas.

“Acho que de uma forma geral a sociedade tem sabido utilizar a tecnologia em seu proveito. É evidente que há situações em que estamos sempre em aprendizagem. É uma área que muda muito. São coisas que vêm mudar muito aquilo que é o dia-a-dia de todos nós e por isso nós todos estamos sempre a aprender. Mas no geral penso que estamos a utilizar a tecnologia a nosso favor”, adiantou.

“Porque é que estamos a viver mais tempo agora? As condições económicas são insuficientes para explicar o aumento da longevidade. Provavelmente deve-se também à inovação científica e tecnológica”, sustentou.

“O segredo da longevidade, mais do que a tecnologia, são as nossas conexões reais, ou seja, a vivência diária com as pessoas que nos são mais próximas”, concluiu.

