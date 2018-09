Sindepor prossegue com visitas aos centros de saúde da zona Oeste

Dando seguimento à ronda de visitas de apresentação sindical, o Sindepor - Sindicato dos Enfermeiros visitou, ontem (dia 5 de Setembro), os centros de saúde de Ponta do Pargo, Fajã da Ovelha, Prazeres e Estreito da Calheta.

Evaristo Faria e Óscar Ferreirinha foram os representaram o Sindepor na visita, onde foram abordados temas como: a retroactividade relativa ao pagamento a todos os enfermeiros como licenciados, “situação que não ocorre e tem provocado enormes injustiças e descontentamento na classe”; o reposicionamento remuneratório através da atribuição dos pontos ou o subsídio de função, que será pago este mês de Outubro.

“Da parte do Sindepor a classe de Enfermagem pode contar com uma estrutura robusta, corrente e determinada na luta pelas reivindicações da classe”, sublinha uma nota do sindicato.