Sete doentes internados à espera de cirurgia ortopédica

“Constrangimentos vários”. Esta é a justificação dada pelo SESARAM para o facto de sete doentes estarem internados, à espera de cirurgia ortopédica. A notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO dá conta do caso de uma pessoa que aguarda por uma intervenção há quase um mês. Os dados apontam para que se tenham realizado 518 operações no serviço, até Junho.

Nesta edição, fique ainda a saber que a Região reduz em 5 anos o prazo de pagamento a fornecedores. O objectivo passa por reduzir os prazos para dois meses, mas até ao final de Junho, o Governo saldava as dívidas assumidas antes de 2012 em 78 dias.

Olhando para o sector do vinho, o DIÁRIO falou com o director de Marketing da Madeira Wine, que afirma que o Vinho Madeira é pouco consumido pelos residentes. Por essa razão, Nélson Calado pede mais ‘educação’ para um produto que é mais estimado no estrangeiro. Ainda ao final da tarde de ontem, quatro novos vinhos apresentados ao público.

Voltamos agora à Região e abordamos a pouca participação dos luso-venezuelanos, residentes na Região, que ‘ignoraram’ uma iniciativa da Venecom, que pretendia angariar trabalhadores.

Por fim, passamos pelo Cultura e para a presença da norte-americana Aisha Dabru, que faz a sua estreia europeia na Ponta do Sol. A cantora e compositora tem actuação marcada para o próximo dia 15 de Setembro, no âmbito dos ‘Concertos L’.

