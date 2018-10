Sessões de esclarecimento para investidores do Funchal prosseguem na próxima quarta-feira

A Câmara Municipal do Funchal está a dinamizar a 2.ª edição das Sessões Temáticas de Esclarecimento de Apoio ao Investidor que tem gerado “interacção” entre formadores e formandos, na busca de esclarecimentos detalhados, na maior parte das vezes sobre problemas específicos e concretos do próprio formando e dos respectivos negócios.

As sessões decorrem nas instalações do Balcão do Investidor, nos Paços do Concelho, e são asseguradas pelos assistentes que operam neste espaço, numa abordagem “personalizada e de maior proximidade”, refere um comunicado da autarquia .

Entre Outubro e Novembro estão maracadas diversas sessões, com a próxima a decorrer esta quarta-feira, dia 24 de Outubro, subordinada ao tema ‘+IFRRU 2020’.

O acesso às sessões é livre, mas de inscrição obrigatória, pelo que todos os interessados deverão inscrever-se, através do preenchimento do formulário disponibilizado do ‘site’ do município.

As Sessões Temáticas de Esclarecimento de Apoio ao Investidor surgiram na sequência do Ciclo de Formação ‘Promover o Empreendedorismo’, uma iniciativa da Autarquia que tem revelado grande adesão.