Decorre, entre hoje e amanhã, no Centro de Simulação Clínica da Madeira (CSCM), um curso de “Emergência e Estabilização do Doente Crítico”, destinado a 15 médicos internos da especialidade de Medicina Geral e Familiar da Região Autónoma dos Açores.

Pela primeira vez, o SESARAM, através do CSCM, acolhe jovens médicos dos Açores, ao abrigo do protocolo institucional existente entre as secretarias regionais da Saúde dos dois governos regionais.