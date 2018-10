Semana Municipal da Igualdade de Género decorre até sexta-feira no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal assinala, até à próxima sexta-feira, dia 26 de Outubro, a 4.ª edição da Semana Municipal da Igualdade de Género, uma comemoração introduzida pelo actual Executivo em 2015, como consequência da definição de uma Estratégia Municipal para a Igualdade.

O Funchal volta, assim, a ser o único Município da Região a fazê-lo, promovendo um vasto leque de iniciativas dedicadas ao tema, em vários pontos da cidade.

A Vereadora Idalina Perestrelo esteve presente na abertura do evento, com uma exposição no átrio da Câmara Municipal do Funchal, ontem à tarde, subordinada ao tema ‘Especialização de Formadores/as na Área da Igualdade de Género e Não Discriminação’. Destacou a igualdade de género um tema considerado “premente e central para a Madeira e para o país”, até que aspectos como a igualdade salarial sejam uma realidade para todos. Idalina Perestrelo salientou que o Município “tem sabido fazer a sua parte e dar o exemplo”, continuando a chamar à atenção, a debater e a trabalhar “por um futuro mais justo para todos”.

O Dia Municipal da Igualdade, que se assinala amanhã, 24 de Outubro, será marcado pela entrega de prémios aos vencedores da 4.ª edição do Prémio Municipal Maria Aurora, assim como da 3.ª edição do Concurso de Vídeo ‘Caminhando para a Igualdade’. Uma cerimónia que se realiza às 15 horas nos Paços do Concelho.