Secretaria de Amílcar Gonçalves responde a Célia Pessegueiro sobre a extracção de inertes

Em resposta às declarações da presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, publicadas esta terça-feira, 6 de Março, na edição impressa do DIÁRIO, sobre eventuais efeitos da extracção de inertes nos estragos ocorridos, a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas esclarece em comunicado, que “na política não pode valer tudo e não se pode, a coberto de interesses partidários, tal e qual arma de arremesso, dizer o que nos vem à cabeça, sem pesar nos prós e contras e sem ver se, pelo menos, o que dizemos tem algum fundamento legal e científico ou, no mínimo, apresentar o mínimo de razoabilidade”.

A Secretaria de Amílcar Gonçalves classifica as declarações de Célia Pessegueiro como “um momento infeliz provocado pelo desconhecimento científico que demonstrou”, caso contrário significa “oportunismo, demagogia, tentativa de alarme social e eleitoralismo primário, a reboque dos receios sentidos pela população face aos vários dias de mau tempo, sobretudo ao nível da agitação marítima”.

No entender da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, é preciso que a actual presidente da autarquia da Ponta do Sol “se preocupe com os reais problemas do concelho e que o governe com dignidade e elevação. Em vez de falar de cor sobre matéria que objectivamente desconhece, poderia aproveitar para agradecer a intervenção de protecção marítima realizada pelo Governo Regional na frente mar da sua cidade, pois se esta não existisse, os danos causados pela forte agitação marítima teriam sido catastróficos e hoje em vez de minudências e aproveitamento politico estaríamos a lamentar, e com razão, perdas incalculáveis”.

Sobre a extracção de inertes por parte do Governo Regional apontada por Célia Pessegueiro, a mesma secretaria desmente esta ideia, afirmando que o que tem havido “é limpeza das ribeiras e desobstrução dos canais fluviais. Aliás, se não fosse essa limpeza, aliada às obras efectuadas pelo Governo Regional, poderíamos estar a lamentar mais uma tragédia, face aos valores significativos de precipitação registados na semana passada. Foi precisamente esse cuidado que evitou que tal acontecesse”, refere, enumerando alguns pontos “de ordem mais técnica”:

1 - “Do ponto de vista legal, nas ribeiras da Madeira não são realizadas operações de extracção de inertes, mas sim intervenções de limpeza, desobstrução e conservação fluvial, que têm por objectivo fundamental garantir o normal funcionamento hidrológico e hidráulico das ribeiras da Ilha.

2 – Para falar com seriedade sobre este assunto do ponto de vista técnico, é preciso ter presente que o controlo do transporte fluvial de carga sólida e de consolidação dos depósitos aluviais existentes no leito e nas margens fluviais, que pressupõe, conjuntamente com as intervenções de corte e controle do crescimento de vegetação invasora no leito e plantação de vegetação ripícola, a remoção de material aluvial, nomeadamente material rochoso e troncos de árvores, tem por objectivo fundamental, contribuir para a diminuição da componente sólida dos caudais de cheia, e por conseguinte contribuir para a diminuição do Risco de Aluvião.

3 - Considera-se importante informar e relembrar que as medidas de limpeza e conservação das ribeiras estão preconizadas nos instrumentos científicos, técnicos e legais vigentes, designadamente no Estudo de Avaliação do Risco de Aluvião, elaborado na sequência da Aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, assim como no Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma da Madeira 2016-2021 (PGRI-RAM), aprovado pela Resolução n.º 805/2017, publicada no JORAM, I Série, n.º 187, de 27 de outubro de 2017.

4 - O que está aqui em causa é a segurança e integridade de pessoas e bens e, por esse motivo, considera-se que o trabalho de sensibilização da opinião pública para uma cultura de gestão preventiva do Risco de Aluvião, que deve ser feito em articulação e cooperação com as diferentes entidades públicas com responsabilidades de gestão do território, é prejudicado sempre que são proferidas afirmações não contextualizadas técnica e cientificamente.

5 - Este tipo de medidas de gestão do Risco de Aluviões tem sido realizadas pelos serviços competentes do Governo Regional, através do acompanhamento constante no terreno das condições de funcionamento hidrológico, não para responder à ocorrência de uma Aluvião, mas para, e sobretudo por razões de protecção civil, actuar no sentido de antecipar a ocorrência de desastres dela resultantes.

6 – Devemos ter sempre presente que, independentemente dos trabalhos de limpeza e conservação fluvial que devem ser realizados nas bacias hidrográficas, durante as horas em que ocorre um episódio de Aluvião, uma quantidade significativa de material aluvial transportado nos caudais de ponta de cheia é debitada para o oceano e pela acção das correntes marítimas é redistribuído ao longo do litoral.

7 – Por ultimo, importa referir que as causas das dinâmicas da agitação marítima geradas por tempestades de vento forte, com influência na morfologia da praia estão fortemente associadas aos ciclos anuais das marés e à variabilidade temporal e espacial do clima, e em particular à frequência de ocorrência e magnitude das tempestades marítimas, pelo que, qualquer tentativa de interpretação do funcionamento dos ecossistemas naturais, que não tenha em consideração as interacções complexas que ocorrem entre os diferentes subsistemas, pura e simplesmente, resulta em conclusões precipitadas, erradas e oportunistas”.