Saiba na agenda desta terça-feira como será assinalado o Dia Mundial do Teatro na Madeira

5.º Encontro de Teatro Comunitário no Bairro do Hospital

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Teatro, assinalado no dia 27 de Março, a Associação Centro Luís de Camões, em parceria com a Associação Protectora dos Pobres, promove o 5.º Encontro de Teatro Comunitário pelas 14 horas, no Bairro do Hospital, inserido no Projecto de Educação pela Arte na Inclusão Social, que contará com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Social. Este 5.º Encontro de Teatro Comunitário assenta nos seguintes objectivos: comemorar o Dia Mundial do Teatro, promover a integração social dos utentes, combater a exclusão social, intervindo a nível social e cultural, reforçar sinergias na rede de parceiros que recorrem às artes como processo de inclusão e promover o voluntariado individual. Atendendo que neste encontro vão participar diversas instituições com diferentes filosofias e projectos de intervenção comunitária, todos os participantes e transeuntes terão a oportunidade de conhecer afinco o trabalho desenvolvido pelas mesmas, isto porque durante o encontro as instituições vão estar abertas ao diálogo dando a conhecer o trabalho que realizam e esclarecendo qualquer questão que lhes seja colocada.

Sessão comemorativa do Dia Nacional do Dador de Sangue

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside, pelas 12 horas, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, à sessão comemorativa do Dia Nacional do Dador de Sangue.

Rita Andrade presta declarações sobre o Lar do Porto Moniz

A secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, Rita Andrade, fará declarações acerca do Lar do Porto Moniz, pelas 11h30m. Tais declarações surgem na sequência do pedido de destituição judicial do Conselho de Administração da Fundação Mário Miguel e da providência cautelar instaurada pelo Ministério Público, que na passada quinta-feira afastou o Conselho de Administração da Fundação tendo já sido nomeado um Administrador Judicial para o Lar do Porto Moniz. O actual momento é de avaliação das condições do lar, em termos financeiros, de recursos humanos, no sentido de se garantir o bem estar dos cerca de 40 idosos residentes na instituição. As declarações serão prestadas no Lar do Porto Moniz, após reunião com a nova Administração do Lar e respectiva equipa.

USAM comemora Dia Nacional da Juventude

A União dos Sindicatos da Madeira vai promover uma iniciativa de rua, no âmbito das Comemorações do Dia Nacional da Juventude, com distribuição de informação aos jovens e público em geral. Pelas 10h30, serão prestadas declarações à Comunicação Social.

Apresentação do III Campeonato de Trauma dos Arquipélagos Madeira e Açores

Pelas 11 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, decorrerá a conferência de imprensa de apresentação do III Campeonato de Trauma dos Arquipélagos Madeira e Açores. O vereador João Pedro Vieira estará presente na ocasião.

Reunião da Comissão Regional do PS-M

A Comissão Regional do Partido Socialista - Madeira reúne-se esta terça-feira, 27 de Março, no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz. A reunião tem início às 19 horas, estando as declarações à comunicação social previstas para as 20h.

Plenário com Pedro Calado

Pelas 9 horas terá início uma reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira, para apreciação da conta da Região Autónoma da Madeira de 2016. A abertura do debate será com uma intervenção do vice-presidente do Governo Regional, que disporá de 30 minutos para apresentar a Conta da RAM 2016.

Apresentação da XXIX Edição do Grande Prémio das Cerejeiras em Flor

A Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra promove a apresentação da XXIX Edição do Grande Prémio das Cerejeiras em Flor pelas 11 horas, no Hotel Quinta da Serra, Jardim da Serra.

Apresentação do Dia do Empresário Madeirense

A apresentação do Dia do Empresário Madeirense decorrerá pelas 12 horas, nas instalações da ACIF.

Trabalhos de reparação na rede de distribuição de água no Bairro da Nazaré

A Câmara Municipal do Funchal informa que serão realizados trabalhos de reparação na rede de distribuição de água no Bairro da Nazaré, em São Martinho, pelo que será necessário interromper o fornecimento de água entre as 9h e as 14h, afectando todo o complexo habitacional.

JCP/Madeira aborda problemas da juventude

A JCP/Madeira realiza amanhã, dia 27 de Março, pelas 16h30, no Largo do Phelps, uma iniciativa política sobre os problemas da juventude na Região Autónoma da Madeira.