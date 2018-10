RTP 1 e RTP Internacional com emissão especial no Porto Santo esta quinta-feira

O Porto Santo celebra 600 anos da sua descoberta e a RTP assinala esta importante data com uma emissão especial ao longo desta quinta-feira, entre as 11 e as 17h30, na RTP 1 e na RTP Internacional.

Nesta emissão “vamos descobrir a História deste pequeno paraíso português” com a presença dos apresentadores Vanessa Oliveira e José Carlos Malato, em directo do Largo das Palmeiras.

“Nas reportagens de Duarte Rebolo vamos conhecer as histórias dos habitantes, os costumes e tradições que fazem desta ilha um lugar especial. Iremos celebrar a viagem por seis séculos de História, mas com enfoque no presente e nos desafios para o futuro, na qual contamos com uma presença muito especial: o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa”, refere a estação televisiva.

“A descoberta da ilha, a importância dos descobrimentos e dos navegadores portugueses, a formação geológica e as suas singularidades, a importância da água, as referências e influências no património edificado, os transportes e alguns factores que fazem deste lugar a ilha da modernidade são temas que vão estar em foco nesta emissão especial, pela voz de figuras que contribuíram para a construção deste paraíso nacional”, conclui a nota enviada às redacções.