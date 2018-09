Rita Andrade é ‘madrinha’ do baptismo de voo de 15 crianças

A secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, recebe amanhã, pelas 18h30, no auditório da SRIAS, 15 crianças da Freguesia de Santo António, que realizaram um baptismo de voo, no âmbito do projecto ‘Crescer +’.

Esta iniciativa permitiu a este grupo de crianças viajar até Lisboa pela primeira vez, com um programa de actividades variado.

Serão entregues às crianças e famílias, certificados e molduras alusivas aos melhores momentos da viagem, realizada com o apoio do Governo Regional, e que teve como madrinha a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.