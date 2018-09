Rita Andrade apela às crianças para que “nunca deixem de sonhar”

Tratou-se de um “momento simbólico para recordar a aventura” vivida por 15 crianças que, no âmbito do projecto ‘Crescer +’ da Casa do Povo de Santo António, tiveram oportunidade de realizar o seu baptismo de voo e viajar até Lisboa. Rita Andrade, secretária da Inclusão e Assuntos Sociais foi a madrinha desta iniciativa e recebeu hoje as crianças participantes para entrega de certificados.

“Nunca deixem de sonhar”, frisou Rita Andrade, dirigindo-se às crianças e pedindo aos pais para apoiarem os seus filhos nos seus sonhos. “As instituições existem para trabalhar juntas, neste trabalho em rede, para permitir dar alguns passos”, explicou a governante, acrescentando que este trabalho tem como objectivo proporcionar o sucesso dos jovens e abrir horizontes.

A Secretária Regional afirma que “é uma honra enorme ser a madrinha deste projecto” e afirma que pretende que o projecto chegue a mais crianças e jovens.