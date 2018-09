Requalificação avança no Funchal

Está decidido. A requalificação avança e leva ao reordenar da circulação em nome da segurança e à criação de novos estacionamentos pagos na Rua João de Deus. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que aborda estas mudanças na circulação automóvel no Funchal. Ainda no que diz respeito à mobilidade, os parcómetros inteligentes serão testados na Semana da Mobilidade.

Nesta edição, fique ainda a saber quanto vai custar o processo de recarregar a areia da praia do Porto Santo e conheça mais pormenores sobre o assunto.

Olhando agora para a política, o líder do PS e presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, volta a contestar as declarações do socialistas Carlos Pereira.

Quanto à nossa entrevista de hoje, o presidente do Santander Totta afirma que evitou o colapso da economia regional. A entrevista é para ler na edição impressa e pode ser consultada na íntegra na nossa edição online.

Por fim, damos a conhecer aquele que será o tema da XII Conferência de Turismo, que se realiza a 12 de Outubro. A ‘Rentabilidade’ estará em cima da mesa, com um painel recheado de oradores. Ainda no que concerne ao turismo e às viagens, o presidente da TAP garante que não está a prejudicar a Madeira-

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma boa sexta-feira e prepare o seu fim-de-semana com o seu DIÁRIO.