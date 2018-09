Renegociação do PAEL e modernização das ETAR desbloqueadas em reunião camarária

A autarquia do Funchal (CMF) aprovou esta quinta-feira, em reunião camarária, a renegociação do Plano de Apoio à Economia Local (PAEL): “Aprovada a minuta e o contrato de uma renegociação do PAEL (...), que tinha uns juros que oneravam em demasia as contas e o orçamento municipal. Foi feito com os técnicos da casa, conseguimos renegociar esta divida através de um empréstimo bancário, amortizando e antecipando essa liquidação do empréstimo, poupando meio milhão de euros à autarquia”, revelou Paulo Cafôfo à saída da reunião.

Para além disso, e como o DIÁRIO avançou na edição impressa desta quinta-feira, foi deliberado “um assunto muito batido e debatido, que é o da ETAR da cidade do Funchal. Hoje deliberamos, no valor de cinco milhões de euros, dois lotes de intervenções na ETAR do Funchal. Vêm resolver um problema que vem desde 91, com uma directiva comunitária que exigia que a cidade do Funchal tivesse outro tratamento nas suas águas residuais. Estes dois lotes, estamos a falar de quatro estações que serão alvo de intervenção. Dentro destas quatro há uma nova, a dos Socorridos – estação elevatória que vai levar que a a ETAR de Câmara de Lobos receba, da parte do Funchal, os resíduos. Uma remodelação da estação elevatória do Areeiro e da Praia Formosa, e a ETAR que está situada no Campo Almirante Reis bem como o emissário submarino serão, depois de 20 anos, alvo de uma intervenção importante, remodelando o edifício e equipamentos”, confirmou o presidente da CMF.

Outro assunto também avançado pelo DIÁRIO, esta semana, foi o da atribuição da tarifa social de fornecimento de água para os bombeiros do município: “No dia da cidade, o sr. Representante da república lançou o desafio aos municípios - água e redução das tarifas é competência das autarquias - para que fossem os próprios municípios a tomar essas decisões de beneficiar quem protege a vida dos outros e tem uma missão tão importante como são os bombeiros. Apresentamos uma proposta, os partidos da oposição apresentaram outras, mas houve uma unanimidade naquilo que é a redução da tarifa da água para os elementos das corporações de bombeiros no Funchal”.

Depois da reunião de Câmara de hoje, fica ainda a saber-se que serão reabilitados mais dois edifícios no Funchal - um na Rua da Carreira e outro na Rua Fernão Ornelas “que beneficiam dos incentivos fiscais da Câmara”.