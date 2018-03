Quatro restaurantes madeirenses participam na 4.ª edição do ‘Goût de/Good France’

Quatro restaurantes madeirense participam, no dia 21 de Março, na quarta edição do evento gastronómico ‘Goût de/Good France’ para celebrar a cozinha francesa num evento que reunirá 3000 chefs e 3000 ‘menus’ nos cinco continentes.

Os restaurantes ‘Armazém do Sal’, Il Gallo d’Oro, do Hotel Cliff Bay, Uva Restaurante & Wine Bar, do Hotel The Vine, e Quinta da Casa Branca juntam-se a muitos outros, espalhados por vários países, em homenagem à comida tipicamente francesa através de um evento do Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros e do Chef Alain Ducasse, inspirado em Auguste Escoffier que, em 1912, iniciou os ‘jantares de Epicuro’ que consiste em servir o mesmo ‘menu’, no mesmo dia, em diferentes cidades do mundo e para um grande número de convidados.

Alain Ducasse pretende que esta edição de ‘Goût de France / Good France’ seja também uma ocasião para prestar uma homenagem a Paul Bocuse. Para isso os chefs participantes terão a oportunidade de incluir no menu um prato do repertório ou inspirado no ADN da cozinha de Paul Bocuse.

Assim, sob a forma de um jantar, verdadeiro elo de ligação entre os chefs de todo o mundo, será celebrada a gastronomia francesa, a sua capacidade de inovação e de associação em torno de valores comuns como a partilha e o prazer, respeitando o planeta e a saúde.

O objectivo é também valorizar a arte de bem viver à francesa, os produtos regionais e mais largamente promover o ‘Destino França’ no estrangeiro. Com efeito, um terço dos turistas afirmam visitar a França pela sua gastronomia, da qual faz parte a refeição gastronómica dos Franceses inscrita no património mundial imaterial da UNESCO em 2010.

34 restaurantes participam em Portugal

Um Comité internacional de chefs validou a lista dos restaurantes participantes. Em Portugal 34 restaurantes de todo o país, Açores e Madeira incluídos, participam neste evento.

Já no ano passado, participaram neste evento mais de 2000 chefs. O jantar foi igualmente servido em mais de 150 embaixadas, a bordo dos navios de cruzeiro Ponant, e, durante 24 horas, nos voos Air France. No total, mais de 250 000 pessoas degustaram o jantar ‘Goût de /Good France’, na noite de 21 de Março.

Nesta 4.ª edição será ultrapassado um novo recorde com a participação de mais de 3000 chefs. O evento valorizará os vinhos e espirituosos franceses, elementos indissociáveis do “jantar francês” e a região da Nova Aquitânia (Nouvelle Aquitaine), sinónimo de bons produtos, de gastronomia, de grandes vinhos e de boa mesa, estará igualmente em destaque.

Os pormenores e o desenrolar deste evento podem ser acompanhados nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram com os hashtags #GoodFrance #GoutdeFrance e no site internet: www.goodfrance.com