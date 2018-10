Quantidade de chuva atingiu ‘o vermelho’ no Monte

A muita chuva registada esta madrugada e manhã de sábado na ilha da Madeira, acabou mesmo por atingir o nível de aviso vermelho na estação meteorológica do Monte, onde já foram ultrapassados os 60 litros por metro quadrado em seis horas. A chuva imparável desde o meio da madrugada, com picos de grande intensidade, acabou por atingir quantidades muito significativas um pouco por toda a ilha, mas erm particular na zona alta do Funchal. Aqui, entre as 4 da madrugada e as 10 da manhã, esta estação automática do Monte foi a mais ‘alagada’, ao registar 60,3 mm/6h. Das 18 localidades dotadas de estações meteorológicas automáticas na ilha da Madeira, a do Monte foi a que registou a maior quantidade de precipitação, seguida das outras estações altas localizadas nas proximidades e ao longo das serras do Funchal, nomeadamente Pico Alto, Chão do Areeiro e Pico do Areeiro, todas estas com registos condizentes com nível laranja.