PTP levantou “preocupações” para serem incluídas no Orçamento Regional 2019

A regionalização do sector portuário, a aquisição ou aluguer de um navio ferry para fazer o transporte marítimo de passageiros e mercadorias ao continente, o novo hospital, o apoio aos idosos, a habitação social, o alívio fiscal e a devolução de impostos foram temas hoje defendidos pela deputada do PTP na audiência com o vice-presidente do Governo da Madeira em sede de preparação do Orçamento Regional de 2019.

Raquel Coelho adiantou ter transmitido ao vice-presidente as “preocupações do PTP para a eventualidade de um orçamento eleitoralista” do actual executivo madeirense, considerando que será o último orçamento do mandato “vão apostar na subsidiodependência e no assistencialismo, voltando também às grandes obras públicas”, como estratégia de conquista do voto fácil. Lembrando que foi essa a ruína das contas públicas da Região Autónoma da Madeira.

A deputada do PTP, destacou a importância de se proceder à diminuição da carga fiscal, no sentido de gerar melhores condições para a criação de emprego. “Não queremos que o Estado se substitua à iniciativa privada na criação de emprego, porque isso foi um grande problema criado ao longo dos últimos 40 anos e a economia não conseguiu gerar riqueza nem fixação de investimento e de emprego”, advertiu a deputada trabalhista.

Raquel Coelho pediu, ainda, ao executivo madeirense que colocasse fim ao contrato com as parcerias público-privadas para a manutenção da via rápida.