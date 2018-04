O PTP defende a diminuição do IMI para 50 euros anuais, isenção para os combatentes do Ultramar e para os reformados e pensionistas que têm rendimentos inferiores ao salário mínimo. Esta foi uma das mensagens transmitidas, nesta manhã, por José Manuel Coelho, deputado do Partido Trabalhista, na Assembleia Legislativa da Madeira, na acção política que foi promovida no Garajau.

Na ocasião, Coelho disse que uma das prioridades do partido é garantir mais justiça fiscal e o primeiro passo passa por alterar as regras do imposto municipal sobre os imóveis.