PSD quer legislativas regionais antes das nacionais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe em audiência na próxima sexta-feira, 2 de Novembro, os partidos políticos representados na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Na ocasião, o PSD-Madeira irá pedir que seja marcada a data das eleições legislativas regionais antes das legislativas nacionais.

A ideia foi deixada hoje ao DIÁRIO/TSF-Madeira pelo presidente do Partido Social Democrata regional, Miguel Albuquerque, à margem de um seminário no Funchal. Segundo o também líder do Executivo madeirense, a ideia é que os dois actos decorram com um afastamento temporal.

As audiências aos partidos representados na ALRAM decorrerão no Palácio de São Lourenço, no Funchal, e na presença do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, segundo nota da presidência da República divulgada ontem.

Para Miguel Albuquerque não há nenhum problema que seja nesse edifício, mesmo porque é ali que Marcelo Rebelo de Sousa irá pernoitar nesta visita de dois dias à Madeira e ao Porto Santo que se inicia já amanhã.