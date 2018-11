PSD quer atribuição da dupla insularidade para os funcionários judiciais do Porto Santo

A deputada madeirense à Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, reuniu-se no Porto Santo com as funcionárias judiciais para abordar questões que, no seu entender, carecem de solução, como a dupla insularidade para os funcionários judiciais do Porto Santo.

Um tema que Sara Madruga da Costa pretende levar novamente à Ministra da Justiça, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado que agora se inicia na Assembleia da República.

A deputada madeirense considera que este assunto é “da mais elementar justiça” e entende que o subsídio de residência que neste momento já é atribuído os funcionários judiciais colocados em Santa Maria, na dependência do Ministério da Justiça, “deve ser alargado aos funcionários judiciais do Porto Santo” por ser um subsídio destinado a minimizar os custos da dupla insularidade que o o Governo da República “tarda em consagrá-lo e em repor a igualdade”, referiu a deputada social democrata.