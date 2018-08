PS/Madeira quer ouvir vereador João Pedro Vieira sobre garantia de segurança da Festa do Monte

Os deputados do PS/Madeira anunciaram hoje ter requerido uma audição parlamentar ao vereador do município do Funchal com o pelouro da Protecção Civil para abordar as condições de garantia de segurança para a realização da Festa do Monte.

Na informação hoje divulgada, o grupo parlamentar socialista na Assembleia Legislativa da Madeira adianta que pretende ouvir João Pedro Vieira na sequência das audições que têm decorrido em sede da Comissão Especializada Permanente da Saúde e Assuntos Sociais relacionadas com a “análise e garantia das condições de segurança necessárias para a realização do Arraial da Nossa Senhora do Monte”, a padroeira da ilha.

No ano passado, no decorrer da festa, uma das maiores da Madeira, uma árvore de grande porte caiu sobre o Largo da Fonte, provocando 13 mortos e ferimentos em dezenas de pessoas. A festa decorre nos dias 14 e 15 deste mês.

No documento, os deputado do PS da Madeira alegam “as dúvidas que têm sido levantadas e as informações contraditórias prestadas no âmbito das audições, nomeadamente relativas aos procedimentos adoptados pela Câmara [do Funchal] relativamente às festas em honra da Nossa Senhora do Monte”.

No mesmo documento, acrescentam que “exigem que a autarquia tenha oportunidade de clarificar o que efectivamente foi feito, de forma a tranquilizar a população do Monte e de toda a região relativamente a esta matéria”.

No entender dos deputados socialistas insulares, estes “assuntos que têm sido analisados são sobretudo do âmbito da Protecção Civil e Fiscalização Municipal”, pelo que consideram fazer “todo o sentido terminar estas audições com a presença do vereador que tem essas responsabilidades na Câmara Municipal do Funchal”.

Também argumentam que, “sem essa audição, não será possível clarificar todos os procedimentos adoptados por todas as entidades envolvidas”, motivo pelo qual apontam que o vereador responsável pelos pelouros da Protecção Civil e Fiscalização Municipal do Funchal “deve ser ouvido no Parlamento Regional, a fim de prestar esclarecimentos sobre a matéria em apreço, pelo que se propõe a apreciação deste requerimento ainda esta semana”.