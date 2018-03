PS-Madeira congratula-se com aprovação do PDM do Funchal

PS-Madeira emitiu um comunicado, esta tarde, em que se congratula com a aprovação do Plano Director Municipal do Funchal. Os socialistas madeirenses lembra-se que o PDM é alterado ao fim de 21 anos.

É o seguinte o comunicado do PS-M:

“O Partido Socialista-Madeira congratula-se com a aprovação do novo Plano Diretor Municipal (PDM) do Funchal.

Saliente-se que, ao fim de 21 anos, o Funchal tem um novo PDM, cuja aprovação aconteceu, esta tarde, em Assembleia Municipal. Um documento que, como considerou o presidente da autarquia, «irá marcar o futuro da cidade e garantir a qualidade e segurança da vida dos funchalenses». Paulo Cafôfo frisou que «este é um instrumento fundamental para o desenvolvimento e ordenamento do território da cidade».

Refira-se que o anterior PDM já havia entrado em vigor em 1997 e que já deveria ter sido revisto. No entanto, dada a proposta do anterior executivo (do PSD) não ir ao encontro das reais necessidades do concelho, o documento foi amplamente revisto e melhorado pela atual vereação da Coligação Confiança, garantindo assim maior segurança e uma cidade mais moderna, em linha com as diretrizes que são seguidas no resto do País e na Europa.

Face a estes melhoramentos, só agora, com o atual Executivo camarário, é que foi possível proceder à atualização do PDM”.