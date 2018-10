PS-Funchal enaltece contratação de novos bombeiros e melhoria das condições para os Sapadores

A Concelhia do Partido Socialista-Funchal visitou, esta manhã, o quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal. A ocasião foi aproveitada pelos socialistas para destacarem o investimento que tem vindo a ser feito na corporação pela Câmara Municipal do Funchal, permitindo um melhoramento das condições de trabalho dos bombeiros.

Depois de um ‘briefing’ com o comandante da corporação, o presidente da Concelhia do PS-Funchal salientou que a contratação de 30 novos elementos, que ainda se encontram em formação, fará com que a idade média dos bombeiros no ativo passe dos 48 para os 32 anos (uma redução de 16 anos), resultando numa “corporação muito mais jovem e capaz de fazer face às necessidades”.

Paulo Bruno Ferreira destacou igualmente a aquisição de novas viaturas, que será possível através de uma candidatura ao programa POSEUR, facto que fará com que o quartel fique “apetrechado como um dos melhores do país, com equipamento suficiente e capaz de fazer face às necessidades do concelho”.

Os socialistas constataram igualmente o melhoramento das condições físicas do quartel, permitindo “melhores condições de trabalho para quem defende a nossa cidade e trata de todos nós”.