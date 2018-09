Presidente do parlamento adivinha “sessão bastante agitada” devido às eleições

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, assumiu, esta manhã, que o ano parlamentar que arranca nas próximas semanas “será uma sessão bastante agitada, porque os partidos já estão praticamente em campanha eleitoral”, visto que é a última sessão da legislatura, mas desdramatizou o assunto, sublinhando que “o mesmo se passa a nível da República”.

Falando à margem da abertura do IX Encontro de Quadros Parlamentares de Portugal, que teve lugar no edifício da Assembleia da Madeira, o responsável máximo do parlamento reconheceu que até às eleições regionais é de “esperar uma sessão legislativa bem agitada”, embora considere que está “tudo bem (...) desde que não se ultrapassem as regras de convívio parlamentar que são exigidas no Regimento”. Pela sua parte, Tranquada Gomes anuncia que terá um “comportamento igual às sessões anteriores” e discreto quanto baste: “Nunca deixarei o plenário ser demasiado agitado porque todos os deputados têm o direito de usar da palavra e a serem respeitados e isso será um critério estará sempre presente nas minhas decisões”.

Altos funcionários dos três parlamentos portugueses (Assembleia da República e assembleias regionais da Madeira e dos Açores) participam hoje num encontro que vai analisar as regras de protocolo, com duas intervenções especiais, do embaixador José de Bouza Serrano e do adjunto do secretário-geral da Assembleia da República José Manuel Araújo.

Na orgânica do parlamento regional está previsto um gabinete de protocolo, mas cujos lugares, por opção do presidente, não se encontram preenchidas, sendo que tais funções são assumidas por funcionários que acumulam tais funções com outras. É uma opção que, segundo Tranquada Gomes, permite “poupar recursos públicos”. O mesmo responsável mostrou sentir “algum desconforto” com a inexistência de protocolo nas cerimónias regionais, sendo que tal lacuna é colmatada com a adaptação das regras do protocolo de Estado.