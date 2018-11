Porto Santo pronto para as cerimónias dos 600 Anos com Marcelo Rebelo de Sousa

No Porto Santo já está tudo pronto para as cerimónias dos 600 Anos do Descobrimento do arquipélago da Madeira que serão presididas por Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República chegou ontem, à noite, ao Porto Santo. Esta manhã vai assistir a uma missa, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, celebrada pelo Bispo do Funchal, D. António Carrilho.

Esta manhã vai inaugurar a estátua do Infante D. Henrique.

Depois do almoço que decorrerá junto ao cais, inaugura uma exposição, nos antigos Paços do Concelho.

O programa inclui uma visita à Casa Colombo, um encontro com agricultores e visita ao Lar de Nossa Senhora da Piedade.

Para o final da tarde está previsto um concerto da Banda Municipal do Funchal e um espectáculo de fogo de artifício.