Porto Santo prepara visita do presidente da República

A visita do presidente da República já está a ser preparada afincadamente no Porto Santo.

Chegaram ao final desta manhã de sexta feira, cinco assessores da presidência da república portuguesa.

Esta comitiva foi recebida na ilha dourada, pelo assessor de Miguel Albuquerque, Miguel Silva e pelo director regional para a Administração Pública do Porto Santo, Jocelino Velosa.

Esta comitiva vai permanecer durante o dia de hoje no Porto Santo para preparar a visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Madeira, nos próximos dias 1 e 2 de Novembro. A comitiva da presidência deverá, depois embarcar no voo da Binter, às 18h30 desta tarde, com destino à Madeira.

Recorde-se que o Presidente da República voltará a pisar o solo madeirense no dia de Todos os Santos, a 1 de Novembro, para inaugurar, na ‘Ilha Dourada’, uma exposição alusiva às celebrações dos 600 Anos da Descoberta das ilhas da Madeira e do Porto Santo.

No final do dia 1, Marcelo Rebelo de Sousa viaja para a Madeira e, no dia seguinte, sexta-feira, estará na Escola Secundária Jaime Moniz, uma visita que tem vindo a ser adiada de forma constante por motivos alheios, tanto à escola, como ao mais alto magistrado de Portugal.