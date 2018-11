Porto Santo pede atenção da República para as questões de mobilidade

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, aproveitou a comemoração dos 600 anos da ilha para pedir a atenção do Presidente da República para as dificuldades que os porto-santenses enfrentam devido à “dupla insularidade”.

Idalino Vasconcelos mostrou a sua preocupação relativamente ao transporte marítimo e a sua ligação entre as ilhas, que priva os porto-santenses do transporte marítimo regular todos os anos no mês de Janeiro. Pediu ainda a devida atenção por parte da República nos transportes aéreos, “principalmente pelo peso das taxas aeroportuárias”. Além disso, mostrou-se também preocupado com a taxa de desemprego e com a formação profissional, assim como com o envelhecimento da população.

Nesta cerimónia, o presidente lembrou que o Porto Santo foi fundamental nos descobrimentos portugueses, ficando ligado às mais notáveis conquistas da História, e que isso “é um motivo para nos enchermos de orgulho”.

“A presença do Presidente da República neste pequeno território português é a garantia absoluta da notoriedade que irá ultrapassar as fronteiras da região autónoma e de Portugal”, concluiu.