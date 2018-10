“População está cada vez mais atenta e denuncia mais” diz Rita Andrade

Na sessão de abertura do 40.º Conselho Consultivo dos Gestores Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), que ocorreu há pouco na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade referiu que a população esta mais atenta a violência doméstica e denunciam essas situações.

Rita Andrade refere que tal facto é positivo, pois contraria um estigma da sociedade, o da “cultura do silencio”, associado a violência doméstica. “População cada vez mais atenta e denuncia mais”, acrescentou.

A secretária referiu que este ano, aparentemente, contara com uma subida no registo de novos casos de violência doméstica, registados no primeiro semestre deste ano, 62 novos casos, em comparação com todo ano de 2017, onde foram registados 162 novos casos.

Rita Andrade acrescentou que o ‘Plano Regional de Combate à Violência’ que esta em execução desde 2015 e que se estende até 2019, conta com 70% das medidas já executadas. Um total de 46 medidas e que conta com 16 entidade envolvidas.

As medidas passam por trabalhos nas escolas e junto dos jovens, para combater o a violência no namoro, maior apoio nas casas de acolhimento e mais apoio as associações que combatem a violência doméstica.