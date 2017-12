Pestana Hotel Group repete feito e forma maior equipa para São Silvestre do Funchal

À semelhança do sucedido no passado ano, o Pestana Hotel Group vai apresentar, hoje, a equipa mais numerosa a participar na Corrida de São Silvestre e Marcha da Saúde.

Entre colaboradores, clientes, familiares e amigos, de 13 nacionalidades diferentes, serão 369 os participantes na 59.ª ‘Volta à Cidade do Funchal’ e na ‘Caminhada/Marcha da Saúde’, com as “cores” do Pestana Hotel Group – Atântida.

Esta iniciativa do Pestana Hotel Group reveste-se de carácter solidário. Com um valor semelhante ao despendido nas inscrições de todos os elementos da equipa, foram, a 22 de Dezembro, entregues presentes no decurso de um lanche na Pestana Xmas Tree, a 137 crianças de 3 instituições da Madeira que acolhem crianças carenciadas. Foram também enviados presentes a 33 crianças que estão no Serviço de Pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça.