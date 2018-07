Pedro Ramos associa-se a campanha nacional contra o estigma da demência

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, esteve presente no lançamento da campanha ‘Amigos na Demência’, promovida pela Alzheimer Portugal, que teve lugar hoje na Praia Formosa, entre as 10 e as 18 horas.

A campanha é uma iniciativa integrada no movimento global ‘Dementia Friends’, implementado em 17 países em todo o mundo.

O principal objectivo desta campanha consiste em aumentar a compreensão sobre a Demência no nosso país e convidar todos os cidadãos a comprometerem-se activamente na melhoria do dia a dia das pessoas com demência.

Esta iniciativa visa combater o desconhecimento e o estigma associados à demência, assim como aumentar o nível de consciencialização sobre o tema em Portugal. Pretende também ajudar os cidadãos a compreenderem como é que a demência afecta as pessoas, contribuir para alterar comportamentos e tornar a sociedade mais amiga das pessoas com demência.

Para lançar esta campanha, que visa mudar a forma como o nosso país pensa, age e fala sobre a demência, a Alzheimer Portugal promoveu em várias praias e cidades portuguesas, 21 locais no total, em todos os distritos de Portugal Continental e Arquipélago da Madeira e Açores, onde colaboradores e voluntários da Associação apresentaram a iniciativa e convidaram as pessoas a aderir.

Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode ser Amigo na Demência.

Como é que os cidadãos se podem tornar Amigos na Demência?

Para ser Amigo na Demência, basta seguir 4 passos:

5. Aceder a www.amigosnademencia.org

6. Registar-se

7. Visionar o vídeo para aprender um pouco mais sobre a demência.

8. Comprometer-se com uma acção, preenchendo o formulário de compromisso.

‘Amigos na Demência’ é uma iniciativa da Alzheimer Portugal e conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República e o apoio de um conjunto alargado de parceiros de referência.