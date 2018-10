Pedro Coelho estranha voto dos vereadores da Oposição

Está aprovado, com os votos da maioria do PSD e as abstenções do vereador do CDS/PP e também do único representante do PS, o orçamento municipal da autarquia de Câmara de Lobos, que tem inscrito cerca de 21 milhões de euros para o ano que vem, 9 milhões dos quais destinam-se a investimento, no entanto a sessão ficou marcada pela curiosidade do plano de plurianual investimentos ter sido aprovado por unanimidade, uma situação que o presidente do município diz “achar estranho”, nomeadamente o sentido de voto da oposição justamente por considerar que “não se pode dissociar um documento do outro”.

Seja como for, Pedro Coelho também vê nesta posição dos vereadores, socialista e centrista, um “sinal positivo que no fundo só vem corroborar que o CDS/PP e o PS concordam com aquilo que apresentamos, em matéria de investimentos interessantes e estruturantes para o concelho”, disse no final da reunião.

Tal como o DIÁRIO veiculou na sua edição impressa de hoje, as grandes novidades serão o lançamento da empreitada da requalificação da baía de Câmara de Lobos e também do Estreito de Câmara de Lobos e Jardim da Serra, sendo que a primeira poderá orçar os 5,5 milhões de euros, uma obra estruturante, classifica o edil que irá recorrer a fundos comunitários e outros apoios que possam estar disponíveis.