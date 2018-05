Pedro Calado acredita numa Madeira “inovadora e com mais tecnologia”

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, encerrou há instantes a primeira sessão das ‘Conferências da Inovação e Futuro’, que decorreram durante todo o dia, no Centro de Congressos da Madeira. O número dois do executivo madeirense reconheceu a importância desta iniciativa que “traz à discussão pública opiniões de especialistas que nos ajudam a actualizar o conhecimento sobre estas matérias”, tais como a Inteligência Artificial (IA) e as Criptomoedas.

“A inovação tecnológica é, por este motivo, crucial para uma Região de futuro, pelo que o Governo Regional da Madeira está determinado em investir no conhecimento que gere emprego, cria mercados e é motor de crescimento económico”, referiu Pedro Calado, antes de considerar que “a Madeira pode afirmar-se como uma Região inovadora, com mais conhecimento e mais tecnologia”, dando exemplos em concretos das condições criadas nos últimos tempos para “atrair e reter na Região investimento, talento e capacidade de concretização”.

“Para além dos recursos humanos qualificados, formados em diversas áreas pela Universidade da Madeira (UMa), das excelentes condições de comunicação que existem, das políticas à promoção da inovação e do empreendedorismo, sobretudo através do M-ITI e da Startup Madeira, o Governo Regional está a implantar, na vila da Ribeira Brava, um polo de incentivo à tecnologia, inovação e empreendedorismo tecnológico para a atracção de projectos inovadores de investigação e desenvolvimento de empresas ligadas às novas tecnologias”, relembrou Pedro Calado.

Em relação às duas temáticas abordadas durante o dia de hoje, para o vice-presidente do Governo Regional “a discussão sobre as moedas virtuais prende-se, sobretudo, com uma utilização que ainda não está regulamentada e que, como tal, levanta ainda alguma questões no domínio do branqueamento de capitais e em matéria de natureza fiscal”.

Já no que diz respeito à Inteligência Artificial (IA), esta pode “trazer inúmeras vantagens à nossa vida”, mas “há uma série de questões relacionadas com a ética que continuam a precisar de resposta”.

“Não obstante, a inteligência artificial está a progredir a uma grande velocidade, anunciando transformar a sociedade como a conhecemos”, alertou Pedro Calado, frisando que “a Região tem de estar preparada para essa mudança” e que “o facto de vivermos numa ilha não pode ser impeditivo de sermos pioneiros nestes novos domínios”.

“Temos ‘know how’ e temos jovens cada vez melhor preparados para enfrentar os desafios que o futuro nos reserva”, considerou.