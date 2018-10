PCP propõe a construção de um aeródromo na Madeira para vencer “insuficiências” do aeroporto

O PCP aponta como prioritário o melhoramento da operacionalidade dos aeroportos da Região Autónoma da Madeira para que nunca seja posta em causa toda a exigência de segurança e para que existam sempre alternativas aeroportuárias. O alerta surge pelo facto de “não haver uma infraestrutura aeroportuária alternativa ou complementar na ilha da Madeira”.

Edgar Silva, Coordenador Regional do PCP, fala em “insuficiências no actual aeroporto” e “graves constrangimentos” na operação aeroportuária e seus serviços, dando como exemplos impossibilidade da actividade de um avião de combate a fogos florestais na ilha da Madeira por “não existirem condições operacionais para o efeito no actual Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo”, ou o facto de “não existir qualquer alternativa aeroportuária na ilha da Madeira para efeitos de resposta extraordinária em matéria de segurança pública, para a protecção civil, para respostas em situações de emergência, em que seja imperioso salvaguardar ligações aéreas para entrada ou saída da ilha”.

Edgar Silva considera que, em termos de importância estratégica para a Região Autónoma, é importante garantir outras condições de operacionalização aeroportuária e permitir a possibilidade de novas funções, outros serviços e novas respostas na capacidade de transporte de pessoas e bens de e para a ilha da Madeira. Nesse sentido, aponta para a concretização de uma nova infraestrutura aeroportuária na ilha da Madeira, mais precisamente um aeródromo, como sendo “uma obra fundamental para o nosso futuro, para a nossa melhor mobilidade e para maior segurança”.

Para que tal aconteça, Edgar Silva deixa três recomendações ao Governo Regional. “O desenvolvimento das medidas necessárias aos estudos prévios, às eventuais soluções técnicas e investimentos correspondentes; que concretize as indispensáveis diligências junto das entidades com competências no sector aeroportuário de modo a sustentar uma análise técnica e a preparação de todos os projectos inerentes à planificação do aeródromo a construir na ilha da Madeira, e apela para que a fase de elaboração de estudos prospectivos, toda a análise prévia de sustentação do ponto de vista técnico e das condições materiais, visando a melhoria das condições de segurança e operacionalidade aeroportuária nesta Região Autónoma, tenham uma calendarização definida durante a presente Legislatura”